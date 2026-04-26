LA MAÑANA EN CASA | 20-04-2026
Leticia nos enseña a preparar unos deliciosos rolls de canela.
INGREDIENTES:
500 g Harina
1/2 cta Sal
10 g de levadura seca
2 cdas Azúcar
80 g Manteca
240 mL Leche
1 cta vainilla
1 cta canela
1 Huevo
Relleno:
100 g manteca
½ tz azúcar rubio
½ tz azúcar común
1 cda canela
Cubierta:
1 tz azúcar impalpable
1 cta vainilla
2 cdas leche
PROCEDIMIENTO:
Preparar la masa agregando a la harina la levadura, el azúcar y la leche, los huevos, la manteca y la vainilla Una vez unido, amasar hasta lograr una masa uniforme. Tapar con film y dejar descansar. Estirar y agregar la manteca pomada y la mezcla de azúcares y canela. Enrollar y cortar con hilo. Dejar leudar.
Cocción: Hornear a 180 C media hora aprox pintados con una mezcla de huevo agua y sal, hasta que estén dorados. Al salir del horno servir el glaseado
