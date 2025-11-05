LA MAÑANA EN CASA | 05-11-2025
Leticia nos enseña a preparar unos sanos y deliciosos rollitos de lechuga con pollo especiado.
INGREDIENTES:
1 lechuga
2 ají catalanes
3 dientes de ajo
500 g de pechuga de pollo
½ cta de comino
2 cdas de jengibre rallado
Sal y pimienta a gusto
Cilantro, maní y rabanitos a gusto
Jugo de limón o lima
PROCEDIMIENTO:
Cocinar en aceite de oliva el pollo, los catalanes y los dientes de ajo, agregar el jengibre y condimentar a gusto.
Servir templado o frío en hojas de lechuga con maní, rabanitos, limón y cilantro.
Mirá la nota completa y dejá tu opinión en los comentarios.