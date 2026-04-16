LA MAÑANA EN CASA | 15-04-2026
Leticia nos enseña a preparar unos exquisitos rollitos de berenjena rellenos.
INGREDIENTES:
2 berenjenas
½ tz Queso parmesano
½ kg ricotta
1 puñado de albahaca y perejil
1 diente de ajo
0 g de nueces
4 tomates
Condimentos a gusto
Huevos, pan rallado y harina c/n
PROCEDIMIENTO:
Cortar las berenjenas en rodajas de 1 a 2 cm, colocar con sal gruesa por 30 minutos. Enjuagar y escurrir. Rebozar con harina, huevos y pan rallado.
Freír en un fondo de aceite hasta dorar.
Preparar la pasta de ricotta, quesos y pesto y colocar sobre un lado de cada rodaja, enrollar y pinchar con un palillo de cocina. Servir con una criolla de tomates y perejil.
