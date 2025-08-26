En el marco de los 150 años que cumple la Facultad de Medicina, en conjunto con la Fundación Manuel Pérez, impulsa un proyecto para preservar el valor histórico y arquitectónico de la casa de estudios y adaptar sus instalaciones a las necesidades actuales de formación y accesibilidad. En nuestro móvil conversamos del tema con la docente e integrante de la fundación, Laura Castro.

Más información: fundacionmanuelperez.org







