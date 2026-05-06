LA MAÑANA EN CASA | 06-05-2026
Leticia preparó pasta Carusso, un clásico italo-uruguayo perfecto para compartir en familia.
INGREDIENTES:
Masa:
300 g de harina
3 huevos
Salsa Carusso:
50 g de manteca
1 cebolla
200 g de jamón cocido
200 g de champiñones
1 cda extracto de carne
1 cda harina o almidón de maiz
1 tz de crema de leche
1 tz de leche
Sal y pimienta a gusto
PROCEDIMIENTO:
Preparar una masa con la harina y los huevos, dejar descansar, estirar y cortar. Con el ancho deseado.
Saltear las cebollas, el jamón y las setas en manteca, agregar harina, leche y crema y condimentar. Servir con la pasta.
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