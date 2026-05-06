Leticia preparó pasta Carusso, un clásico italo-uruguayo perfecto para compartir en familia.





INGREDIENTES:

Masa:

300 g de harina

3 huevos



Salsa Carusso:

50 g de manteca

1 cebolla

200 g de jamón cocido

200 g de champiñones

1 cda extracto de carne

1 cda harina o almidón de maiz

1 tz de crema de leche

1 tz de leche

Sal y pimienta a gusto





PROCEDIMIENTO:

Preparar una masa con la harina y los huevos, dejar descansar, estirar y cortar. Con el ancho deseado.

Saltear las cebollas, el jamón y las setas en manteca, agregar harina, leche y crema y condimentar. Servir con la pasta.

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