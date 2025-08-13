LA MAÑANA EN CASA | 13-08-2025
Leticia nos enseña a preparar unas deliciosas quesadillas de verduras.
INGREDIENTES:
Tortillas:
2 tz Harina
1 Agua tibia
4 cdas Aceite Oliva
1 cta Sal
Relleno:
1 cebolla colorada
1 morrón
Ajo 2 Dientes
1 puñado de cilantro
200 g de verduras a elección
300 g de muzarella rallada
Sal y pimienta a gusto
Aceite de olivac/n
PROCEDIMIENTO:
En una sartén con aceite de oliva, cocinar a fuego mínimo las cebollas, el ajo, los morrones, hasta que se cuezan y ablanden. Incorporar los vegetales y cocinar.
Preparar la masa incorporando ½ tz de agua aprox. caliente y 2 cdas de aceite a 1 tz de harina, dejar descansar 30 minutos en film. Dividir en 8 y estirar. Calentar un sartén antiadherente y cocinar las tortillas hasta que formen burbujas, dar vuelta y cocinar 1 minuto más. Al retirar humedecerlas con spray de agua y tapar con un paño húmedo.
Salpimentar a gusto.
