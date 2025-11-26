Leticia nos enseña a preparar unas deliciosas quesadillas de pollo.

INGREDIENTES:



Masa:

1 tz Harina

½ Agua tibia

2 cdas Aceite oliva

1 pizca Sal



Relleno:

1 cebolla

½ morrón

500 g de pechuga de pollo

1 dientes Ajo

250 g de queso Danbo

Sal y condimentos a gusto

PROCEDIMIENTO:

Preparar una criolla con el tomate y la cebolla colorada cortadas en cubitos y perejil o cilantro y condimentos.

Luego de cocinar el pollo y reservar.

Servir los tacos con la carne, la criolla, la palta y el jugo de limón.

Para las tortillas preparar la masa incorporando ½ tz de agua aprox. caliente y 2 cdas de aceite a 1 tz de harina, dejar descansar 30 minutos en film. Dividir en 8 y estirar.

Calentar un sartén antiadherente y cocinar las tortillas hasta que formen burbujas, dar vuelta y cocinar 1 minuto más. Al retirar humedecerlas con spray de agua y tapar con un paño húmedo.

