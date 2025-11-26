LA MAÑANA EN CASA | 03-11-2025
Leticia nos enseña a preparar unas deliciosas quesadillas de pollo.
INGREDIENTES:
Masa:
1 tz Harina
½ Agua tibia
2 cdas Aceite oliva
1 pizca Sal
Relleno:
1 cebolla
½ morrón
500 g de pechuga de pollo
1 dientes Ajo
250 g de queso Danbo
Sal y condimentos a gusto
PROCEDIMIENTO:
Preparar una criolla con el tomate y la cebolla colorada cortadas en cubitos y perejil o cilantro y condimentos.
Luego de cocinar el pollo y reservar.
Servir los tacos con la carne, la criolla, la palta y el jugo de limón.
Para las tortillas preparar la masa incorporando ½ tz de agua aprox. caliente y 2 cdas de aceite a 1 tz de harina, dejar descansar 30 minutos en film. Dividir en 8 y estirar.
Calentar un sartén antiadherente y cocinar las tortillas hasta que formen burbujas, dar vuelta y cocinar 1 minuto más. Al retirar humedecerlas con spray de agua y tapar con un paño húmedo.
Mirá la nota completa y dejá tu opinión en los comentarios.