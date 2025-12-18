El sábado 20 de diciembre se instalará un punto de chequeo del Sistema de Retención Infantil en la explanada de la IM. Será de 10 a 14 h. La ciudadanía podrá acercarse a la explanada y verificar la instalación de su silla; además de obtener información para elegir el sistema más adecuado según el vehículo y la altura y peso del niño o niña. La actividad es gratuita. Conocé todos los detalles en nuestro móvil con la inspectora Michele Bouvier.

