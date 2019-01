Melina Serser es una de las Dj´s más eclécticas de la escena musical montevideana. Amante del vinilo y fuertemente influenciada por la música negra, Melina forjó en estos últimos 5 años de carrera un estilo propio con sonidos funk, jazz, hip hop, africanos, étnicos y electrónicos.

Su adaptabilidad musical le permite tocar en diferentes contextos (Eventos de arte y exposiciones, sesiones downtempo, Sunsets, Warm ups en clubes y After Parties). En cada uno de sus sets propone una creación de un rico y variado tapiz sonoro, mientras descubre joyas desconocidas para exhibir una exploración de sonidos orgánicos y electrónicos de todo el mundo, llevando a sus oyentes a un viaje de diferentes sensaciones y simbolismos.

Ha grabado podcasts para revistas y sellos internacionales de renombre como XLR8R, My Own Jupiter, Yay y Plue Noir, lo que le permitió tocar su música en Europa dos veces al año en clubes como Club Der Visionaere, Hoppetosse, Concrete, The Pickle Factory, Red58 (entre otros) compartiendo escenario con héroes nacionales como Bruno Gervais, Dj Koolt, Nicolás Lutz, Z@p y artistas internacionales como Plaid, Dj Sneak, Magda, Valentino Kanziani, Jan Jelinek, Jane Fitz, Juana Molina, E / tape y muchos otros.