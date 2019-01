Eduardo Brunetto A.k.a. Edunetto nacido en Montevideo, Uruguay, comienza a transitar su camino hacia a la música como guitarrista, para luego ocuparse de lleno a la producción de música electrónica (2006).

Cautivado por estilos como el Techno y el House, comienza a realizar sus primeros trabajos editando para sellos locales e internacionales. Al mismo tiempo, empiezan sus presentaciones en vivo, en las que a partir de su sintetizador, cajas de ritmo, laptop y controlador, improvisa y varia sus producciones.

Esto hace que sus presentaciones sean 100% autenticas; en ellas se puede encontrar una búsqueda constante de vanguardias sonoras y de investigación del Groove. Es que cuando hablamos de Edunetto, hablamos de alguien que no diferencia de disciplinas artísticas, más bien las presenta como un todo integrado. Un artista que usa su música como una extensión clara y marcadas de su Ser; una construcción que empieza desde lo personal y finaliza en la pista de baile, como si de se tratara de una gran terapia de baile, un verdadero ritual…

Ha compartido cabina con diferentes artistas internacionales como: Juan Atkins, Guillaume and the Coutu Dumonts, Mike Shannon, Ernesto Ferreira, Brett Johnson, Alex Under, Monica Kruse, Nicolas Lutz, Federico Molinari, entre otros. Además, con los artistas nacionales mas destacados. Ha participado en grandes festivales tales como: Legends o Creamfields, entre otros.