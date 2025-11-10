En 2024 el Sistema Integral de Protección a la Infancia y la Adolescencia contra la Violencia (SIPIAV) intervino en casi 9.000 casos de violencia infantil, la mayoría cometidas dentro del núcleo familiar. Motivada por esta realidad, la diputada del Frente Amplio, Inés Cortés, presentó un proyecto de ley que plantea superar los vacíos legales actuales para garantizar una protección integral, reconociendo nuevas formas de violencia como la vicaria, digital y comunitaria. Lo conversamos este lunes con la legisladora.

