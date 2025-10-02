Dos empresas internacionales planean instalar dos bases de lanzamiento de cohetes aeroespaciales en el balneario La Esmeralda, Rocha. Además, en los últimos días, la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, habló de la creación de una Comisión Nacional del Espacio. Para hablar de estos temas y del rol de Uruguay, recibimos a la abogada experta en Derecho Aeronáutico y Espacial, Roxana Corbran.

Mirá la nota completa y dejá tu opinión en los comentarios.