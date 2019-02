Conversamos con el analista internacional Álvaro Padrón acerca de la situación en Venezuela. Guaidó manifestó que no convocará elecciones hasta que Nicolás Maduro no se vaya del poder. Grupo de Lima no apoya intervención militar en Venezuela. Grupo de Lima se reunió con Guaidó y EE.UU, definieron próximos pasos a seguir.

Mirá la nota completa y compartí tu opinión en los comentarios.