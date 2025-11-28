Leticia nos enseña a preparar un delicioso postre de limón y albahaca.

INGREDIENTES:



Crema de limón

4 yemas

3 huevos

½ tz de jugo de limón

1 cda ralladura de limón

1 tz azúcar

2 cdas almidón de maíz

100 g manteca

Albahaca a gusto

Merengue

3 Claras

1 tz Azúcar



Base

100 g manteca

1 tz azúcar

1 tz harina

PROCEDIMIENTO:

Para la base, realizar un arenado con la manteca, el azúcar y la harina, hornear a 180 grados hasta dorar.

Para la crema de limón llevar a fuego suave las yemas, los huevos el azúcar, y el almidón de maíz mezclado con el jugo de limón y la ralladura.

Revolver constantemente hasta que espese, apagar el fuego y agregar la manteca fría en cubos hasta disolver.]

Agregar la albahaca picada fina o mixearla junto con la crema.

Colocar en manga o colocar un film por arriba hasta que enfríe.

Rellenar los vasos con el crumble, luego la crema de limón fría. Colocar film mientras se coloca el merengue.

Para el merengue colocar a baño María o a fuego bajo todos los ingredientes y revolver hasta que se disuelvan los granos de azúcar, batir hasta que se formen picos firmes 5 a 7 minutos. Colocar en manga con pico y decorar a gusto, si se desea quemar con soplete.

