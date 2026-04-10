POR LA CAMISETA | 10-04-2026
En el estreno de la nueva temporada de POR LA CAMISETA, Rafa Cotelo inició un nuevo viaje por el mundo para descubrir la otra cara de los ídolos de la Celeste, a través de encuentros únicos, POR LA CAMISETA propone mostrar el lado más humano de quienes representan al país en la máxima cita del fútbol, construyendo un puente entre los jugadores y la gente.
En esta primera entrega nos vamos a Brasil, a la cuidad de Rio de Janeiro, para conocer más sobre Giorgian de Arrascaeta. Su vida fuera de Uruguay, sus anécdotas, logros, emoción y mucho más.
Mirá el programa completo y compartí tu opinión en los comentarios.