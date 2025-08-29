POLÉMICA EN EL BAR | Emitido 29-08-2025
Reviví otra entrega de la renovada versión uruguaya de POLÉMICA EN EL BAR, ahora con la conducción de Eduardo "Colo" Gianarelli, y un elenco integrado por Julio Ríos, Jorge Balmelli, Darío Kneubuhler, Sofía Romano y Luciana Acuña.
Esta noche nos visita, Manuel Flores Silva, profesor, político y periodista perteneciente al Partido Colorado y miembro del Grupo Reivindicación de Don Frutos Rivera, Gonzalo Eyherabide, historietista y publicista y Martín Mazzella, psicólogo y letrista de carnaval.
Mirá el programa completo y compartí tu opinión en los comentarios.