POLÉMICA EN EL BAR | Emitido 22-08-2025
Reviví otra entrega de la renovada versión uruguaya de POLÉMICA EN EL BAR, ahora con la conducción de Eduardo "Colo" Gianarelli, y un elenco integrado por Julio Ríos, Jorge Balmelli, Darío Kneubuhler, Sofía Romano y Luciana Acuña.Esta noche nos visitan: Ciro Choñik, cacique charrúa del Clan Choñik y Martín Delgado integrante del Conacha (Consejo Nacional Charrúa), y el el actor y director Nacho Cardozo.
Mirá el programa completo y compartí tu opinión en los comentarios.