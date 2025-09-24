Leticia nos enseña a preparar unas deliciosas plantillas.

INGREDIENTES:

1 tz Harina

2/3 tz Azúcar

4 Huevos

1 cda Vainilla

PROCEDIMIENTO:

Batir las claras a nieve, agregar el azúcar en forma de lluvia y seguir batiendo hasta obtener un merengue firme.

Incorporar las yemas, la esencia de vainilla y la harina tamizada.

Colocar en chapa enmantecada o silpat con cucharita o manga.

Espolvorear con azúcar común o impalpable.

Cocción: Hornear a 170 *C, hasta que estén comenzando a dorar 10 min.

Mirá la nota completa y dejá tu opinión en los comentarios.