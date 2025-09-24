LA MAÑANA EN CASA | 24-09-2025
Leticia nos enseña a preparar unas deliciosas plantillas.
INGREDIENTES:
1 tz Harina
2/3 tz Azúcar
4 Huevos
1 cda Vainilla
PROCEDIMIENTO:
Batir las claras a nieve, agregar el azúcar en forma de lluvia y seguir batiendo hasta obtener un merengue firme.
Incorporar las yemas, la esencia de vainilla y la harina tamizada.
Colocar en chapa enmantecada o silpat con cucharita o manga.
Espolvorear con azúcar común o impalpable.
Cocción: Hornear a 170 *C, hasta que estén comenzando a dorar 10 min.
