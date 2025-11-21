LA MAÑANA EN CASA | 21-11-2025
Leticia nos enseña a preparar unas deliciosas pizzas de vegetales.
INGREDIENTES:
1 berenjena
1 zucchini
1 cebolla
1 zanahoria
1 papa
3 tz de harina
1 tz almidón de maíz
3 cdas de polvo de hornear
3 cdas aceite de oliva
2 ¼ tz agua
Sal y pimienta a gusto:
1 tz salsa de tomate
2 dientes ajo
200 g de Muzarella
PROCEDIMIENTO:
Cortar los vegetales en rodajas de 1 a 2 cm, Preparar una masa con la harina, el almidón, agua, aceite de oliva y polvo de hornear.
Incorporar los vegetales. Llevar a un horno de 180 ºC por 50 minutos, incorporar la salsa de tomate y el queso y derretir.
