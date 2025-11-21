Leticia nos enseña a preparar unas deliciosas pizzas de vegetales.

INGREDIENTES:

1 berenjena

1 zucchini

1 cebolla

1 zanahoria

1 papa

3 tz de harina

1 tz almidón de maíz

3 cdas de polvo de hornear

3 cdas aceite de oliva

2 ¼ tz agua

Sal y pimienta a gusto:

1 tz salsa de tomate

2 dientes ajo

200 g de Muzarella

PROCEDIMIENTO:

Cortar los vegetales en rodajas de 1 a 2 cm, Preparar una masa con la harina, el almidón, agua, aceite de oliva y polvo de hornear.

Incorporar los vegetales. Llevar a un horno de 180 ºC por 50 minutos, incorporar la salsa de tomate y el queso y derretir.

