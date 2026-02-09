LA MAÑANA EN CASA | 09-02-206
Leticia nos enseña a preparar una exquisita pizza en sartén.
INGREDIENTES:
Masa:
500 g Harina
1 cda Sal
300 mL Agua
2 cdas Aceite de oliva
10 g Levadura fresca
4 ctas polvo de hornear
Salsa:
2 dientes ajo
300 g Salsa de tomate
Aceite de oliva c/n
Sal y pimienta a gusto
PROCEDIMIENTO:
Colocar la harina en forma de corona y por fuera la sal, en el centro colocar la levadura el aceite e ir agregando el agua hasta conseguir una masa uniforme, agregar el polvo de hornear. Amasar hasta dejar la masa lisa.
Estirar la base, dejar leudar 10 minutos, llevar al sartén a fuego bajo y colocar algo de salsa por arriba y cocinar.
Agregar 200 g de muzarrella tapar hasta derretir la muzarella.
Mirá la nota completa y dejá tu opinión en los comentarios.