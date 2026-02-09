Leticia nos enseña a preparar una exquisita pizza en sartén.





INGREDIENTES:



Masa:

500 g Harina

1 cda Sal

300 mL Agua

2 cdas Aceite de oliva

10 g Levadura fresca

4 ctas polvo de hornear



Salsa:

2 dientes ajo

300 g Salsa de tomate

Aceite de oliva c/n

Sal y pimienta a gusto

PROCEDIMIENTO:

Colocar la harina en forma de corona y por fuera la sal, en el centro colocar la levadura el aceite e ir agregando el agua hasta conseguir una masa uniforme, agregar el polvo de hornear. Amasar hasta dejar la masa lisa.

Estirar la base, dejar leudar 10 minutos, llevar al sartén a fuego bajo y colocar algo de salsa por arriba y cocinar.

Agregar 200 g de muzarrella tapar hasta derretir la muzarella.

