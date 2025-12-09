Leticia nos enseña a preparar una deliciosa Pizza Navideña Casera.

En Mañana en Casa, Leticia nos enseña a preparar Pizza Navideña con masa casera, salsa rápida y el toque especial del queso rallado artesano uruguayo, libre de gluten y sin aditivos. Ideal para compartir en familia y personalizar con tus ingredientes favoritos. Ingredientes básicos: Masa: 500 g harina 1 cda sal 300 ml agua 2 cdas aceite de oliva 10 g levadura fresca Salsa: 2 dientes de ajo 300 g salsa de tomate Aceite de oliva c/n Sal y pimienta a gusto.

Tip: ¡Dale forma de corona para un look festivo y agregá muzzarella, morrón, cebolla o lo que más te guste!

