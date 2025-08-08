LA MAÑANA EN CASA | 08-08-2025
Leticia nos enseña a preparar una deliciosa pizza napolitana
INGREDIENTES:
460 g Harina de Fuerza
13 g Sal
320 g Agua
3 g Levadura seca
Salsa de tomate c/n
Condimentos y sabores a gusto
PROCEDIMIENTO:
Mezclar todos los ingredientes en un bowl y dejar reposar la masa por 4 horas aprox.
Dividir en 3 y llevar a un contenedor. Dejar fermentar un mínimo de 18 horas a 24 horas y sacar del recipiente, estirar cuidando de mantener el borde grueso.
Agregar la salsa y cocinar en un horno a máxima potencia en piedra precalentada al máximo por 8 a 10 minutos.
