LA MAÑANA EN CASA | 19-11-2025
Leticia nos enseña a preparar una rica y sana picada con zucchini y berenjenas.
INGREDIENTES:
Bastones de zucchini:
2 zucchinis
Leche y harina c/n
Sal pimienta y condimentos a gusto
Babaganoush:
3 Berenjenas ahumadas
2 dientes Ajo
2 cdas Tahine o semillas de sésamo tostadas
¼ tz Jugo de limón
Sal y pimienta a gusto
2 cdas Aceite de oliva
Menta y perejil a gusto
PROCEDIMIENTO:
Cortar el zucchini en bastones, sumergirlos en la leche condimentada y pasarlos por harina, freír en abundante aceite caliente.
Para el babaganoush Quemar la berenjena a fuego directo hasta que esté negra en todos sus lados, dejar enfriar, pelar y escurrir la pulpa por lo menos media hora.
Mixear todos los ingredientes, hasta obtener la consistencia deseada.
Servir en una bruscheta o pan plano acompañado con hojas de menta y nueces y un chorrito de aceite de oliva.
