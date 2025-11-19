Leticia nos enseña a preparar una rica y sana picada con zucchini y berenjenas.

INGREDIENTES:



Bastones de zucchini:

2 zucchinis

Leche y harina c/n

Sal pimienta y condimentos a gusto



Babaganoush:

3 Berenjenas ahumadas

2 dientes Ajo

2 cdas Tahine o semillas de sésamo tostadas

¼ tz Jugo de limón

Sal y pimienta a gusto

2 cdas Aceite de oliva

Menta y perejil a gusto

PROCEDIMIENTO:

Cortar el zucchini en bastones, sumergirlos en la leche condimentada y pasarlos por harina, freír en abundante aceite caliente.

Para el babaganoush Quemar la berenjena a fuego directo hasta que esté negra en todos sus lados, dejar enfriar, pelar y escurrir la pulpa por lo menos media hora.

Mixear todos los ingredientes, hasta obtener la consistencia deseada.

Servir en una bruscheta o pan plano acompañado con hojas de menta y nueces y un chorrito de aceite de oliva.

