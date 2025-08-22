LA MAÑANA EN CASA | 22-08-2025
Leticia nos enseña a preparar una deliciosa picada caliente.
INGREDIENTES:
Rebozados:
300 g Muzarella
2 cebollas
500 g de pechuga de pollo
Condimentos a gusto
c/n Harina, huevo, pan rallado y cereales
Bastones de polenta:
2 tz Agua
1 tz Polenta
Sal y hierbas a gusto
PROCEDIMIENTO:
Cortar la muzarella en bastones, los aros de cebolla y las pechugas de pollo en tiritas. Rebozar con harina, mezcla de huevo y harina y pan rallado o cereales partidos.
Freír en abundante aceite caliente con aceite.
Preparar la polenta y dejar enfriar, cortar bastones y llevar a horno con aceite de oliva y pimentón hasta dorar.
Mirá la nota completa y dejá tu opinión en los comentarios.