Leticia nos enseña a preparar unos deliciosos pebetes con palta.

INGREDIENTES:

1 Kg Harina

100 g Manteca

¼ tz Azúcar

1 cta Sal

550 mL Leche

30 g de Levadura fresca



PROCEDIMIENTO:

Formar una corona con toda la harina en un recipiente o sobre la mesada de trabajo. Colocar la sal en la parte externa.

En el centro de la corona incorporar la levadura, el azúcar y la leche. Mezclar y amasar hasta conseguir una masa uniforme. Incorporar la manteca pomada, seguir amasando hasta obtener nuevamente la masa homogénea.

Tapar con film y dejar descansar.

Cortar las piezas, dar forma y colocar en placa, dejar descansar nuevamente hasta que duplique su volumen.

Pintar con huevo, agua y sal. Colocar semillas.

Mojar con spray de agua antes de llevar a horno.

Cocción: 200 °C durante 20 minutos.



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