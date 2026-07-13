LA MAÑANA EN CASA | 13-07-2026
Leticia nos enseña a preparar unos deliciosos pebetes con palta.
INGREDIENTES:
1 Kg Harina
100 g Manteca
¼ tz Azúcar
1 cta Sal
550 mL Leche
30 g de Levadura fresca
PROCEDIMIENTO:
Formar una corona con toda la harina en un recipiente o sobre la mesada de trabajo. Colocar la sal en la parte externa.
En el centro de la corona incorporar la levadura, el azúcar y la leche. Mezclar y amasar hasta conseguir una masa uniforme. Incorporar la manteca pomada, seguir amasando hasta obtener nuevamente la masa homogénea.
Tapar con film y dejar descansar.
Cortar las piezas, dar forma y colocar en placa, dejar descansar nuevamente hasta que duplique su volumen.
Pintar con huevo, agua y sal. Colocar semillas.
Mojar con spray de agua antes de llevar a horno.
Cocción: 200 °C durante 20 minutos.
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