El Frente Amplio había decidido votar este miércoles de manera urgente el proyecto de ley que introduce cambios a la ley de lavado de activos del 2017, pero la voluntad del Partido Colorado de aprobar esta iniciativa, y el pedido de más tiempo para terminar de analizarla, llevó a la bancada de senadores del oficialismo a postergar unos días más la votación. En ese marco, conversamos en nuestro móvil con la presidenta de la Comisión de Hacienda del Senado, Bettiana Díaz.



