Leticia nos enseña a preparar un exquisito pastel de puerros sin amasar.

INGREDIENTES:

Relleno:

5 Puerros

100 g de panceta

2 dientes de ajo

3 cdas Aceite de oliva

1 tz crema de leche

4 cdas queso parmesano

2 cdas perejil

4 Huevos

2 tz harina

2 ctas polvo de hornear

Sal y pimienta a gusto





PROCEDIMIENTO:

Sofreír los puerros y el ajo y cocinar hasta que estén tiernos.

Por otro lado mezclar los huevos, con los huevos, el queso, la crema de leche y el perejil, condimentar y agregar los puerros, la harina y el polvo de hornear.

Coloque la mezcla en una asadera de 24 cma aprox y cocinar hasta dorar.

Servir con ensalada verde.

Mirá la nota completa y dejá tu opinión en los comentarios.