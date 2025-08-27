LA MAÑANA EN CASA | 27-08-2025
Leticia nos enseña a preparar un exquisito pastel de puerros sin amasar.
INGREDIENTES:
Relleno:
5 Puerros
100 g de panceta
2 dientes de ajo
3 cdas Aceite de oliva
1 tz crema de leche
4 cdas queso parmesano
2 cdas perejil
4 Huevos
2 tz harina
2 ctas polvo de hornear
Sal y pimienta a gusto
PROCEDIMIENTO:
Sofreír los puerros y el ajo y cocinar hasta que estén tiernos.
Por otro lado mezclar los huevos, con los huevos, el queso, la crema de leche y el perejil, condimentar y agregar los puerros, la harina y el polvo de hornear.
Coloque la mezcla en una asadera de 24 cma aprox y cocinar hasta dorar.
Servir con ensalada verde.
