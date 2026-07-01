LA MAÑANA EN CASA | 01-07-2026
Leticia nos enseña a preparar un pastel de carne americano.
INGREDIENTES:
1 kg de carne picada
1 cebolla
1 tallo de apio
2 dientes de ajo
1 taza de pan rallado
2 huevos grandes
1/4 taza de leche o caldo
2 cucharadas de salsa inglesa
2 cucharadas de mostaza
Sal y pimienta a gusto
Glaseado:
½ tz kétchup
2 cda azúcar rubio
1 cda vinagre
PROCEDIMIENTO:
Sofreír la cebolla, el apio y el ajo en cubos pequeños, mezclar la carne y el resto de los ingredientes y llevar a un molde, pintar con el glaseado durante el horneado. Hornear a 180 por 45 a 50 minutos.
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