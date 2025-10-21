Leticia nos enseña a preparar unos deliciosos panes saborizados con panceta.





INGREDIENTES:

1 Kg Harina

100 g Manteca

60 g Azúcar

1 cta Sal

600 mL Leche o agua

Levadura

200 g de panceta

PROCEDIMIENTO:

Formar una corona con toda la harina en un recipiente o sobre la mesada de trabajo. Colocar la sal en la parte externa.

En el centro de la corona incorporar la levadura, el azúcar y la leche. Mezclar y amasar hasta conseguir una masa uniforme. Incorporar la manteca pomada, seguir amasando hasta obtener nuevamente la masa homogénea.

Tapar con film y dejar descansar. Si se colocan sabores hacerlo cortando la masa y superponiendo capas, no volver a amasar. Dejar descansar nuevamente.

Cortar las piezas, dar forma y colocar en placa, dejar descansar nuevamente hasta que duplique su volumen.

Pintar con huevo, agua y sal. Colocar semillas.

Mojar con spray de agua antes de llevar a horno.

Cocción: 200 °C durante 20-25 minutos.



