LA MAÑANA EN CASA | 20-10-2025
Leticia nos enseña a preparar unos deliciosos panes saborizados con panceta.
INGREDIENTES:
1 Kg Harina
100 g Manteca
60 g Azúcar
1 cta Sal
600 mL Leche o agua
Levadura
200 g de panceta
PROCEDIMIENTO:
Formar una corona con toda la harina en un recipiente o sobre la mesada de trabajo. Colocar la sal en la parte externa.
En el centro de la corona incorporar la levadura, el azúcar y la leche. Mezclar y amasar hasta conseguir una masa uniforme. Incorporar la manteca pomada, seguir amasando hasta obtener nuevamente la masa homogénea.
Tapar con film y dejar descansar. Si se colocan sabores hacerlo cortando la masa y superponiendo capas, no volver a amasar. Dejar descansar nuevamente.
Cortar las piezas, dar forma y colocar en placa, dejar descansar nuevamente hasta que duplique su volumen.
Pintar con huevo, agua y sal. Colocar semillas.
Mojar con spray de agua antes de llevar a horno.
Cocción: 200 °C durante 20-25 minutos.
