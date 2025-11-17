Leticia nos enseña a preparar unos deliciosos pancitos integrales con semillas.

INGREDIENTES:



500 g Harina integral

1 cda Sal

1 cda azúcar

10 g levadura seca

¼ tz de aceite

300 mL de agua

200 g Semillas a gusto

PROCEDIMIENTO:

Colocar la harina en un bowl junto con la sal, el aceite, el azúcar y la levadura, ir agregando el agua hasta conseguir una masa uniforme, amasar y dejar descansar. Cortar las piezas y formarlas, dejar leudar y colocar semillas. Hornear a 180 ºC por 20 minutos.





Mirá la nota completa y dejá tu opinión en los comentarios.