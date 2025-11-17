LA MAÑANA EN CASA | 17-11-2025
Leticia nos enseña a preparar unos deliciosos pancitos integrales con semillas.
INGREDIENTES:
500 g Harina integral
1 cda Sal
1 cda azúcar
10 g levadura seca
¼ tz de aceite
300 mL de agua
200 g Semillas a gusto
PROCEDIMIENTO:
Colocar la harina en un bowl junto con la sal, el aceite, el azúcar y la levadura, ir agregando el agua hasta conseguir una masa uniforme, amasar y dejar descansar. Cortar las piezas y formarlas, dejar leudar y colocar semillas. Hornear a 180 ºC por 20 minutos.
