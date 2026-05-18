LA MAÑANA EN CASA | 15-05-2026
Leticia nos enseña a preparar unos deliciosos pancitos de boniato.
INGREDIENTES:
500 kg Harina
¼ tz Azúcar
1 cda Sal
100 mL agua
30 g Levadura seca
3 huevos
2 cdas aceite
1 tz puré de boniatos
PROCEDIMIENTO:
Formar una corona con toda la harina en un recipiente o sobre la mesada de trabajo. Colocar la sal en la parte externa.
En el centro de la corona incorporar la levadura, el azúcar, los huevos, el agua y el puré de boniato. Mezclar y amasar hasta conseguir una masa uniforme. Incorporar el aceite, seguir amasando hasta obtener nuevamente la masa homogénea.
Dejar descansar.
Cortar las piezas de 80 g aprox, dar forma de bolitas y dejar descansar nuevamente. Pintar con huevo, agua y sal.
Mojar con spray de agua antes de llevar a horno.
Cocción: 200 °C durante 20-25 minutos.
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