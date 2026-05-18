Leticia nos enseña a preparar unos deliciosos pancitos de boniato.

INGREDIENTES:

500 kg Harina

¼ tz Azúcar

1 cda Sal

100 mL agua

30 g Levadura seca

3 huevos

2 cdas aceite

1 tz puré de boniatos

PROCEDIMIENTO:

Formar una corona con toda la harina en un recipiente o sobre la mesada de trabajo. Colocar la sal en la parte externa.

En el centro de la corona incorporar la levadura, el azúcar, los huevos, el agua y el puré de boniato. Mezclar y amasar hasta conseguir una masa uniforme. Incorporar el aceite, seguir amasando hasta obtener nuevamente la masa homogénea.

Dejar descansar.

Cortar las piezas de 80 g aprox, dar forma de bolitas y dejar descansar nuevamente. Pintar con huevo, agua y sal.

Mojar con spray de agua antes de llevar a horno.

Cocción: 200 °C durante 20-25 minutos.

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