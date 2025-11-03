LA MAÑANA EN CASA | 03-11-2025
Leticia nos enseña a preparar un delicioso pan de sándwich.
INGREDIENTES:
500 g Harina
1 cda Sal
1 cda azúcar
10 g levadura seca
50 g manteca
300 mL de agua
PROCEDIMIENTO:
Colocar la harina en un bowl junto con la sal, el azúcar y la levadura, ir agregando el agua hasta conseguir una masa uniforme, agregar la manteca pomada, amasar y dejar descansar. Estirar y enrollar.
Colocar en el molde y dejar descansar nuevamente.
