Leticia nos enseña a preparar un delicioso pan de sándwich.

INGREDIENTES:

500 g Harina

1 cda Sal

1 cda azúcar

10 g levadura seca

50 g manteca

300 mL de agua

PROCEDIMIENTO:

Colocar la harina en un bowl junto con la sal, el azúcar y la levadura, ir agregando el agua hasta conseguir una masa uniforme, agregar la manteca pomada, amasar y dejar descansar. Estirar y enrollar.

Colocar en el molde y dejar descansar nuevamente.

Mirá la nota completa y dejá tu opinión en los comentarios.