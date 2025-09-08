LA MAÑANA EN CASA | 08-09-2025
Leticia nos enseña a preparar un exquisito pan de nuez.
INGREDIENTES:
1 huevo
¼ tz Manteca
1 ¼ tz leche
3 tz harina
3 ctas polvo de hornear
½ cta sal
¾ tz azúcar
¾ tz nueces
PROCEDIMIENTO:
Mezclar los secos junto con las nueces, reservar.
Por otro lado batir levemente el huevo, incorporar la manteca y la leche.
Agregar a los secos la mezcla líquida, hasta integrar.
Colocar en moldes de budín.
Cocción: 180 *C durante 30 minutos.
Servir como bocaditos o como sándwiches.
Opciones para rellenos a combinar a gusto: Rúcula, humus, queso crema, jamón crudo, roquefort, manteca, jamón cocido, cebolla caramelizada, queso dambo, etc.
Rinde 3 panes.
