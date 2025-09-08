Leticia nos enseña a preparar un exquisito pan de nuez.





INGREDIENTES:

1 huevo

¼ tz Manteca

1 ¼ tz leche

3 tz harina

3 ctas polvo de hornear

½ cta sal

¾ tz azúcar

¾ tz nueces

PROCEDIMIENTO:

Mezclar los secos junto con las nueces, reservar.

Por otro lado batir levemente el huevo, incorporar la manteca y la leche.

Agregar a los secos la mezcla líquida, hasta integrar.

Colocar en moldes de budín.

Cocción: 180 *C durante 30 minutos.

Servir como bocaditos o como sándwiches.

Opciones para rellenos a combinar a gusto: Rúcula, humus, queso crema, jamón crudo, roquefort, manteca, jamón cocido, cebolla caramelizada, queso dambo, etc.

Rinde 3 panes.

