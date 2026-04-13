Leticia nos enseña a preparar un delicioso pan Kaiser.



INGREDIENTES:

500 g Harina

1 cda Sal

15 g Levadura fresca

1/2 tz Azúcar

160 mL Leche

70 mL Agua

2 Claras de huevo

60 g de manteca

Semillas a gusto

PROCEDIMIENTO:

Hacer una corona con toda la harina en la mesada, colocar la sal en la parte externa de la corona.

En el centro colocar la levadura, el azúcar, la leche y las claras. Una vez unido, amasar hasta lograr una masa uniforme.

Tapar con film y dejar descansarDividir la masa en porciones de 100 g, hacer un cilindro y tornear.

Dejar descansar nuevamente en placa, pintar con huevo agua y sal y agregar semillas.

Hornear a 200 °C por 10 a 15 minutos, hasta que estén dorados.

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