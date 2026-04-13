LA MAÑANA EN CASA | 13-04-2026
Leticia nos enseña a preparar un delicioso pan Kaiser.
INGREDIENTES:
500 g Harina
1 cda Sal
15 g Levadura fresca
1/2 tz Azúcar
160 mL Leche
70 mL Agua
2 Claras de huevo
60 g de manteca
Semillas a gusto
PROCEDIMIENTO:
Hacer una corona con toda la harina en la mesada, colocar la sal en la parte externa de la corona.
En el centro colocar la levadura, el azúcar, la leche y las claras. Una vez unido, amasar hasta lograr una masa uniforme.
Tapar con film y dejar descansarDividir la masa en porciones de 100 g, hacer un cilindro y tornear.
Dejar descansar nuevamente en placa, pintar con huevo agua y sal y agregar semillas.
Hornear a 200 °C por 10 a 15 minutos, hasta que estén dorados.
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