LA MAÑANA EN CASA | 01-12-2025
Leticia nos enseña a preparar un delicioso pan relleno de jamón y queso.
INGREDIENTES:
Masa:
500 g Harina
1 cta Sal
7 g Levadura seca
1/4 tz Azúcar
50 g Manteca
1 huevo
1 tz Leche
Relleno:
Manteca y azúcar rubio c/n
200 g de jamón
200 g de queso danbo
50 g pasas de uva
50 g de aceitunas
PROCEDIMIENTO:
Hacer una corona con toda la harina en la mesada o colocar en un bowl, colocar la sal en la parte externa y en el centro colocar la levadura, el azúcar y la leche, los huevos, la manteca.
Una vez unido, amasar hasta lograr una masa uniforme.
Tapar con film y dejar descansar.
Estirar la masa de forma rectangular y pincelar con manteca derretida y espolvorear con azúcar rubia, agregar el relleno de jamón, queso, aceitunas y pasas y enrollar.
Decorar con restos de masa. Pintar con una mezcla de 1 huevo, ¼ tz de agua y sal.
Cocción: Hornear a 170 °
