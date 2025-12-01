Leticia nos enseña a preparar un delicioso pan relleno de jamón y queso.



INGREDIENTES:



Masa:

500 g Harina

1 cta Sal

7 g Levadura seca

1/4 tz Azúcar

50 g Manteca

1 huevo

1 tz Leche



Relleno:

Manteca y azúcar rubio c/n

200 g de jamón

200 g de queso danbo

50 g pasas de uva

50 g de aceitunas



PROCEDIMIENTO:

Hacer una corona con toda la harina en la mesada o colocar en un bowl, colocar la sal en la parte externa y en el centro colocar la levadura, el azúcar y la leche, los huevos, la manteca.

Una vez unido, amasar hasta lograr una masa uniforme.

Tapar con film y dejar descansar.

Estirar la masa de forma rectangular y pincelar con manteca derretida y espolvorear con azúcar rubia, agregar el relleno de jamón, queso, aceitunas y pasas y enrollar.

Decorar con restos de masa. Pintar con una mezcla de 1 huevo, ¼ tz de agua y sal.

Cocción: Hornear a 170 °

