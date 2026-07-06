LA MAÑANA EN CASA | 06-07-2026
Leticia nos enseña a preparar un delicioso pan con chocolate.
INGREDIENTES:
500 g Harina
1 cta Sal
20 g Levadura fresca
1/2 tz Azúcar
110 g Manteca
1 tz Leche
4 yemas
1 cta Vainilla
1 cda ralladura de naranja
1 cda ralladura de limón
Relleno:
100 g de chocolate picado
PROCEDIMIENTO:
Hacer una corona con toda la harina en la mesada, colocar la sal en la parte externa de la corona.
En el centro colocar la levadura, el azúcar y la leche, las yemas, la manteca y la vainilla Una vez unido, amasar hasta lograr una masa uniforme. Tapar con film y dejar descansar.
Cortar la masa en dos y extender cada una en un rectángulo de 40 x 20 aproxcolocar el chocolate picado y “trenzar” la masa en un molde, dejar descansar nuevamente.
Cocción: Hornear a 160 °C pintados con una mezcla de huevo agua y sal, hasta que esté dorada.
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