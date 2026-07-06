Leticia nos enseña a preparar un delicioso pan con chocolate.





INGREDIENTES:

500 g Harina

1 cta Sal

20 g Levadura fresca

1/2 tz Azúcar

110 g Manteca

1 tz Leche

4 yemas

1 cta Vainilla

1 cda ralladura de naranja

1 cda ralladura de limón



Relleno:

100 g de chocolate picado

PROCEDIMIENTO:

Hacer una corona con toda la harina en la mesada, colocar la sal en la parte externa de la corona.

En el centro colocar la levadura, el azúcar y la leche, las yemas, la manteca y la vainilla Una vez unido, amasar hasta lograr una masa uniforme. Tapar con film y dejar descansar.

Cortar la masa en dos y extender cada una en un rectángulo de 40 x 20 aproxcolocar el chocolate picado y “trenzar” la masa en un molde, dejar descansar nuevamente.

Cocción: Hornear a 160 °C pintados con una mezcla de huevo agua y sal, hasta que esté dorada.



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