LA MAÑANA EN CASA | 18-08-2025
Leticia nos enseña a preparar un delicioso pan de cerveza.
INGREDIENTES:
500 kg Harina
1 cda Sal
300 mL cerveza negra
7 g Levadura seca
PROCEDIMIENTO:
Formar una corona con toda la harina en un recipiente o sobre la mesada de trabajo.
Colocar la sal en la parte externa.
En el centro de la corona incorporar la levadura, el azúcar, la cerveza.
Mezclar y amasar hasta conseguir una masa uniforme.
Incorporar el aceite, seguir amasando hasta obtener nuevamente la masa homogénea.
Dejar descansar.
Dar forma de bollo y dejar descansar nuevamente.
Mojar con spray de agua antes de llevar a horno.
Cocción: 200 °C durante 30 minutos.
Mirá la nota completa y dejá tu opinión en los comentarios.