Leticia nos enseña a preparar un delicioso pan de cerveza.





INGREDIENTES:

500 kg Harina

1 cda Sal

300 mL cerveza negra

7 g Levadura seca

PROCEDIMIENTO:

Formar una corona con toda la harina en un recipiente o sobre la mesada de trabajo.

Colocar la sal en la parte externa.

En el centro de la corona incorporar la levadura, el azúcar, la cerveza.

Mezclar y amasar hasta conseguir una masa uniforme.

Incorporar el aceite, seguir amasando hasta obtener nuevamente la masa homogénea.

Dejar descansar.

Dar forma de bollo y dejar descansar nuevamente.

Mojar con spray de agua antes de llevar a horno.

Cocción: 200 °C durante 30 minutos.

Mirá la nota completa y dejá tu opinión en los comentarios.