LA MAÑANA EN CASA | 29-10-2025
En la previa de Halloween, Leticia nos enseña a preparar un delicioso pan de carne tenebroso.
INGREDIENTES:
750 g Carne picada
1 zanahoria
1 cebolla
1 tz Pan rallado
1 huevo
1 masa de tarta
Condimentos a gusto
Aceitunas negras para decorar.
PROCEDIMIENTO:
Mezclar todos los ingredientes, disponer sobre film la carne condimentada para formar salchichas individuales.
Enrollar con el film, retirarlo y hornear a media cocción. Al sacarlo del horno envolverlo en tiras de masa como momias (dejando lugar para los ojos) y volver a hornear hasta dorar.
Mirá la nota completa y dejá tu opinión en los comentarios.