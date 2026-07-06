Durante todo el mes de julio estará abierto el llamado para inscribirse a una nueva edición del préstamo “Mejorá tu vivienda”. Se trata del segundo llamado de Áreas Centrales, que contempla partes de los municipios B, C y CH. Esta herramienta de la Intendencia de Montevideo está pensada para facilitarles a los vecinos el acceso a un préstamo que les permita resolver problemas de mantenimiento y deterioro en sus viviendas.

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