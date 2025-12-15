ARRIBA GENTE | 15-12-2025
Desde hoy comienza a regir un nuevo horario de atención al público en los bancos privados Itaú, HSBC, Heritage y City bank, que pasarán a operar entre las 10 y las 14 horas. Por otra parte, los bancos Santander, Scotiabank y BBVA van a mantener su horario de atención de 13:00 a 17:00 horas.
Conocimos los detalles de esto en nuestro móvil con José Iglesias, presidente del Consejo del Sector Financiero Privado de AEBU.
