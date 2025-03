Leticia nos enseña a preparar unos deliciosos ñoquis de boniatos.





INGREDIENTES:



Masa:

2 Yemas

2 tz Harina

1 kg boniatos

100 g de queso rallado fino

Sal, pimienta y nuez moscada a gusto



Salsa:

2 dientes de Ajo

1 cebolla

1 choclo desgranado

½ tz crema doble

1 tz de leche

1 cda almidón de maíz de maíz

100 g de panceta

Sal y pimienta a gusto

PROCEDIMIENTO:

Preparar un puré con los boniatos cocidos con cáscara y al horno o en microondas. (Es importante que no las pelen para que no absorban mucha agua).

Una vez frío el puré agregar el resto de los ingredientes hasta que quede una masa que no se pegue y sea fácil de trabajar. (La cantidad de harina es estimada porque los boniatos pueden variar en el contenido de humedad que tienen, por lo tanto absorber distinta cantidad de harina).

Hacer rollitos de masa y luego cortar los ñoquis del tamaño deseado.

Hervir en abundante agua salada, servir con la salsa.

Para la salsa saltear la cebolla, el ajo y el choclo, la panceta y agregar la maicena disuelta con leche y la crema doble, condimentar a gusto.

Mirá la nota completa y dejá tu opinión en los comentarios.