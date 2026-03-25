UNA NUEVA TEMPORADA DONDE CADA DETALLE IMPORTA.





El formato de cocina pionero de la televisión uruguaya regresa con su temporada 12, una edición que promete renovar la competencia desde el primer momento. Las audiciones para la cocina más famosa del país se vivirán de una manera especial, donde los detalles marcarán la diferencia para conseguir el delantal blanco que da inicio a la competencia. En esta temporada, el saber trabajar en equipo será un valor primordial.

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Miles de personas de todo el país volvieron a soñar con formar parte de MasterChef Uruguay. Quienes logren avanzar deberán enfrentarse a pruebas culinarias cada vez más desafiantes. El jurado, integrado por Sergio Puglia, Ximena Torres y Laurent Lainé, evaluará cada plato con la rigurosidad que caracteriza al certamen. Técnica, creatividad, determinación y capacidad de reacción bajo presión serán claves para seguir en carrera.

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Las cocinas de MasterChef Uruguay se preparan para recibir una nueva energía: una novedad muy especial. Una presencia que acompañará a los participantes en cada desafío, estará cerca de sus emociones y vivirá la competencia desde adentro. Su nombre es Noelia Etcheverry, quien asume el rol de conductora.

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Con su llegada, la cocina suma una nueva mirada y una forma distinta de vivir cada momento del certamen, en una temporada donde cada decisión, por pequeña que parezca, puede cambiar el destino de un plato… y de toda la competencia.

Al final del camino, quien logre conquistar al jurado se consagrará MasterChef Uruguay y obtendrá importantes premios que marcarán el comienzo de una nueva etapa en su historia gastronómica.

UNA TEMPORADA LLENA DE DESAFÍOS, EMOCIÓN, SORPRESAS Y GRANDES HISTORIAS ESTÁ POR COMENZAR.