LA MAÑANA EN CASA | 06-03-2026
Leticia nos enseña a preparar unos deliciosos muffins de uvas y aceite de oliva.
INGREDIENTES:
3 Huevos
1 tz Azúcar
100 mL de aceite de oliva
½ tz leche
1 tz Harina
1 tz Almidón de maiz
2 ctas de polvo de hornear
1 cta Vainilla
300 g de uvas
1 pizca de sal
Ralladura de limón a gusto
PROCEDIMIENTO:
Batir los huevos, junto con el azúcar. Continuar batiendo y agregar el aceite, la vainilla, la ralladura. Integrar alternando los secos con la leche. Colocar en tortera y agregar la mitad de las uvas sin semillas y en mitades.
Colocar en tortera o moldes de muffins y hornear a 180 *C, 20 minutos aprox. y retirar, agregar el resto de las uvas y terminar la cocción.
Terminar con azúcar impalpable.
Mirá la nota completa y dejá tu opinión en los comentarios.