Leticia nos enseña a preparar unos deliciosos muffins de uvas y aceite de oliva.

INGREDIENTES:

3 Huevos

1 tz Azúcar

100 mL de aceite de oliva

½ tz leche

1 tz Harina

1 tz Almidón de maiz

2 ctas de polvo de hornear

1 cta Vainilla

300 g de uvas

1 pizca de sal

Ralladura de limón a gusto





PROCEDIMIENTO:

Batir los huevos, junto con el azúcar. Continuar batiendo y agregar el aceite, la vainilla, la ralladura. Integrar alternando los secos con la leche. Colocar en tortera y agregar la mitad de las uvas sin semillas y en mitades.

Colocar en tortera o moldes de muffins y hornear a 180 *C, 20 minutos aprox. y retirar, agregar el resto de las uvas y terminar la cocción.

Terminar con azúcar impalpable.





