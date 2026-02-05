Un obrero falleció tras caer de un octavo piso de un edificio en construcción y otro joven murió el mismo día, pero en horas de la tarde mientras realizaba la limpieza de un tanque. Ya son varios los accidentes laborales registrados en los últimos tiempos. Sobre esto, la situación de Paycueros, su mirada del acuerdo entre la UE - Mercosur y otros temas, conversamos con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo.







