Conversamos con Nataly Rodríguez, directora de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, sobre la alerta por el aumento de casos de sarampión en la región.

En Uruguay hay 5 casos confirmados y 5 sospechosos, y el próximo 6 de diciembre se realizará una jornada nacional de inmunización en los 19 departamentos para asegurar que toda la población cuente con las dos dosis.

La importancia de la vacuna, cómo se transmite la enfermedad y por qué el sarampión puede ser grave en esta nota de móvil.





