Por primera vez los clubes que mantengan deudas con jugadores no podrán fichar y si no cambia la situación, no podrán empezar el campeonato.

Desde el complejo deportivo de la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales, Magdalena Correa conversa con Michael Etulain -presidente de la Mutual- sobre las medidas tomadas.

