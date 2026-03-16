Leticia nos enseña a preparar unos deliciosos morrones rellenos para aprovechar la temporada.

INGREDIENTES:

2 morrones

1 cebolla

300 g carne picada

100 g de panceta

Sal y condimentos a gusto

100 g Queso parmesano

Aceite de oliva c/n



Bechamel:

40g Manteca

1/2 tz Harina

1 1/2 tz Leche

Sal, pimienta y nuez moscada a gusto.

PROCEDIMIENTO:

Cocinar los morrones en el horno. Preparar el relleno salteando la carne, la cebolla y el resto de los ingredientes.

Una vez cocidos los morrones, partirlos a la mitad y rellenar con el salteado y la bechamel.

Terminar con queso rallado y cocinar hasta gratinar.

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