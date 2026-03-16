LA MAÑANA EN CASA | 19-01-206
Leticia nos enseña a preparar unos deliciosos morrones rellenos para aprovechar la temporada.
INGREDIENTES:
2 morrones
1 cebolla
300 g carne picada
100 g de panceta
Sal y condimentos a gusto
100 g Queso parmesano
Aceite de oliva c/n
Bechamel:
40g Manteca
1/2 tz Harina
1 1/2 tz Leche
Sal, pimienta y nuez moscada a gusto.
PROCEDIMIENTO:
Cocinar los morrones en el horno. Preparar el relleno salteando la carne, la cebolla y el resto de los ingredientes.
Una vez cocidos los morrones, partirlos a la mitad y rellenar con el salteado y la bechamel.
Terminar con queso rallado y cocinar hasta gratinar.
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