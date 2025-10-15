Una población de más de 16 mil presos, hacinamiento, falta de acceso a tratamientos, “trato cruel, inhumano y degradante”: esto es parte del diagnóstico de un sistema penitenciario que, señalan los expertos, es una verdadera escuela del delito. ¿Qué está haciendo el nuevo gobierno para atender esta realidad?; ¿Hay voluntad política y social para cambiar?

Lo hablamos este miércoles con la directora del INR, Ana Juanche.







