Diciembre es el Mes de las Migraciones, con más de 40 actividades sobre diversidad cultural, encuentro y celebración. En el móvil, hablamos con Rinche Roodenburg, de la Red de Apoyo al Migrante, sobre el significado de esta iniciativa y la grilla de propuestas. Este sábado 6/12/25 se realiza la Fiesta de las Raíces desde las 10 h en el MUMI (Bartolomé Mitre 1550). Toda la agenda en Instagram: @mesdelasmigraciones.







