Leticia nos enseña a preparar unas deliciosas medialunas rápidas con aceite.

INGREDIENTES:

1 kg harina

1/4 tz azúcar

550 ml agua

1 cda sal

60 g levadura fresca o 20 g seca

½ tz aceite



Para pintar:

1 huevo

¼ tz agua

1 pizca de sal



PROCEDIMIENTO:



Amasar todos los ingredientes de la masa menos el aceite, terminar con el aceite y amasar hasta que quede lisa.

Estirar la masa rectangular de 1 /2 cm de espesor de forma rectangular y cortar triángulos, enrollar y doblar las puntas.

Colocar en placa y dejar duplicar su volumen, pintar con una mezcla de huevo, agua y sal.

Al salir del horno pintar con almíbar 1/4 tz de azúcar y 2 cdas de agua.

Y espolvorear con azúcar Cocción: 180 C durante 20 minutos.



Mirá la nota completa y dejá tu opinión en los comentarios.