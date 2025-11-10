LA MAÑANA EN CASA | 03-11-2025
Leticia nos enseña a preparar unas deliciosas medialunas rápidas con aceite.
INGREDIENTES:
1 kg harina
1/4 tz azúcar
550 ml agua
1 cda sal
60 g levadura fresca o 20 g seca
½ tz aceite
Para pintar:
1 huevo
¼ tz agua
1 pizca de sal
PROCEDIMIENTO:
Amasar todos los ingredientes de la masa menos el aceite, terminar con el aceite y amasar hasta que quede lisa.
Estirar la masa rectangular de 1 /2 cm de espesor de forma rectangular y cortar triángulos, enrollar y doblar las puntas.
Colocar en placa y dejar duplicar su volumen, pintar con una mezcla de huevo, agua y sal.
Al salir del horno pintar con almíbar 1/4 tz de azúcar y 2 cdas de agua.
Y espolvorear con azúcar Cocción: 180 C durante 20 minutos.
